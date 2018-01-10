В Польше на заводе украинских рабочих заставили носить униформу в цветах родного флага

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Польше на одном из предприятий украинских рабочих обязали носить униформу в желто-синей цветовой гамме, что фактически соответствует цветам национального флага Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wyborcza.

Скандал случился в польском филиале транснационального производителя кровли и вентиляции Lindab. На заводе работают порядка 200 человек, в том числе 40 украинцев.

Работники этого предприятия носят разную униформу, одинаков для всех только ее низ — брюки синие. Цвет верха же различается в зависимости от должности и гражданства. У поляков-механиков зеленые рубашки, у бригадиров красные, у сотрудников производственного цеха синие. Украинцы должны носить рубашки оранжевого и желтого цвета — в зависимости от того, говорят они по-польски или нет.

В ситуацию вмешались представители ассоциации против расизма Never Again. По их мнению, данное разделение по цветам в униформе является проявлением сегрегации.

В компании отметили, что различная по цвету форменная одежда нужна только для того, чтобы различать сотрудников, не владеющих польским языком. При этом сочетание цветов для украинских рабочих оказалось случайным и никакого скрытого намека на флаг Украины не подразумевалось, подчеркнули в Lindab.