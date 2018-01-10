УНИКС в гостях обыграл французский «Лимож»

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором туре топ-16 Кубка Европы казанский УНИКС в гостях обыграл в упорнейшей борьбе французский «Лимож» со счетом 69:66. Судьба встречи была решена на последних секундах.

Матч в Лиможе стал для УНИКСа первым на выезде в новом году. Добираться до этого города на юго-западе Франции казанцам пришлось тремя рейсами на самолетах, а затем на автобусе.

УНИКС и «Лимож» уже встречались в конце 1999 года в Кубке Корача на стадии 1/16 финала. Тогда УНИКС проиграл первый матч со счетом 64:86, в Лиможе хозяева вновь были сильнее, 93:69.

Гости начали матч в привычном составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Трент Локетт. Долгая дорога сразу отразилась на действиях гостей. Им явно не хватало свежести, мяч отказывался лететь в цель – две с половиной минуты УНИКС не мог набрать ни одного очка, пока не попал из-за дуги Локетт, 4:3. Французы же играли весело и свободно, как и полагается дома. Рывок «Лиможа» 7 – 0, 14:5 на табло за 3.30 до первого перерыва. Но удачно выходят на замену Морис Ндур, Антон Понкрашов, Данило Анджушич и Владислав Трушкин. Понкрашов забил из-под кольца первым же касанием, Анджушич крюком, 17:10 – итог первой четверти.

Так же неудачно казанцы начали и вторую четверть, 20:10 после дальнего попадания Акселя Бутеле. И вот уже хозяева ведут 14 очков, 26:12. Очень вовремя тренерский штаб УНИКСа решил отказаться от зонной защиты, и дело сразу пошло. Рывок УНИКСа 10 – 0, и на табло 26:22 после двух подряд трехочковых Смита. Обмен «трехами» на последней минуте первой половины, 32:27.

Окончательно пришли в себя гости после большого перерыва. После перехвата за 2.45 до конца четверти Эджим впервые в матче сравнивает счет, 44:44. А Ндур броском сверху вскоре впервые же выводит УНИКС вперед, 45:46. Четверть в итоге завершилась с равным счетом, 49:49.

Решающей стала последняя десятиминутка. Пару минут «Лимож» вел в счете, 54:52 после «трехи» Джоша Картера. Затем еще один трехочковый, 57:55. Все, это был последний успех французов. За полторы минуты до конца под недовольный свист трибун Ласме делает счет 58:64, оформив рывок УНИКСа 9 – 1. На табло 64:65, но играть еще 30 секунд, это очень много. Спасибо Понкрашову, вовремя забил средний бросок, 64:67. Дальше пошли тактические фолы. Колом за девять секунд до конца не забивает два штрафных, выручает коллегу Ласме – подбор, бросок из-под кольца, 66:69. Победа! Вторая из двух в топ-16.

В третьем туре топ-16 Кубка Европы 16 января УНИКС примет дома итальянскую «Реджо-Эмилию».

«Лимож» (Лимож, Франция) – УНИКС (Казань, Россия) – 66:69 (17:10, 15:17, 17:22, 17:20)