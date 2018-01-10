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СМИ узнали о планах США создать ядерную боеголовку для сдерживания России

10 января 2018, 06:53

Ядерными боеголовками с зарядом малой мощности планируется оснастить ракет Trident, которые запускаются с подводных лодок.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В ядерной доктрине США говорится о намерении ослабить существующие ограничения в сфере использования ядерного оружия и создать новую боеголовку с зарядом малой мощности, чтобы сдержать Россию от применения тактических боеголовок. Об этом изданию The Guardian сообщил бывший старший директор Совета нацбезопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал, ознакомившийся с доктриной, пишет «Газета.Ru».

«Мне рассказали люди, которые написали этот документ [доктрину], что они хотят послать России, Северной Корее и Китаю ясное предупреждение и сообщение, которое изложено хорошим, но сильным языком. В нем сказано, что, если Россия или Северная Корея попытаются использовать ядерное оружие, они столкнутся с серьезными последствиям», – приводит слова представителя Белого дома РБК.

По словам Вулфстала, речь идет о новой ядерной боеголовке для ракет Trident, которые запускаются с подводных лодок. С их помощью планируется сдержать Россию от применения ядерного оружия к в конфликте в Восточной Европе.

Вулфстал также отметил, что в новой доктрине расширен список потенциальных условий, на которые США могут ответить ядерным ударом. 


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