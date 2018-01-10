Новогодние мероприятия в Набережных Челнах прошли без происшествий

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Новогодние и рождественские мероприятия в Набережных Челнах прошли без происшествий. Об этом сегодня сообщил начальник Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона Рустам Юмагулов.

Пожаров с серьезным уровнем опасности в Набережных Челнах за новогодние праздники не зафиксировано, отметил Юмагулов в своем выступлении.

«С 1 по 8 января пожарные подразделения оперативно привлекались 84 раза. Из них дважды – на пожар, три раза – на загорание. Погибших не было, но был один пострадавший, впоследствии от полученных травм скончавшийся в больнице скорой медицинской помощи», – сказал он.

Также за прошедшие новогодние выходные спасатели МЧС не зарегистрировали происшествий на воде, аварий на коммунальных сетях и сетях электроснабжения.