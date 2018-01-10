Елабужский автомобильный завод увеличил объем производства до 4 млрд рублей

(Елабуга, 10 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За год объем производства АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» достиг 4 млрд руб. Индекс промышленного производства (ИПП) составил 105,7 процента к 2016 году. Об этом на деловом вторнике сообщила заместитель гендиректора предприятия Эльмира Гайфуллина.

По ее словам, в этом году завод планирует увеличить производство до 4,4 млрд руб и достичь роста темпа 111 процентов к уровню 2017 года. Основную долю в объеме занимает производство нефтяной спецтехники. На сегодняшний день завод лидирует на российском рынке по продажам подъемных агрегатов и по ремонту нефтегазовых скважин.

«По итогам 2017 года доля АО „ПО ЕлАЗ“ на российском рынке по продаже подъемных агрегатов составила 71 процентов, в 2018 году планируем сохранить достигнутый уровень», — отметила Гайфуллина.

Кроме того, в рамках мероприятий по импортозамещению завод освоил производство экскаваторов-погрузчиков «ELAZ-BL», которые используются в основном для строительной отрасли. Сегодня на предприятии работают 1 тыс. 318 человек. Средняя заработная плата за 2017 год составила 35 тыс. 268 руб., в этом году она должна повыситься до 36 тыс. 700 руб.