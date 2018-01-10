С 2018 года отменят временные ограничения движения большегрузов по федеральным дорогам

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). С 2018 года отменят временные ограничения движения для большегрузов по федеральным дорогам, которые вводят ежегодно в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Такая мера позволит повысить эффективность работы перевозчиков, а также снизит себестоимость доставки грузов потребителям, сказал Евгений Дитрих, первый замминистра транспорта РФ.

На сегодняшний день в России около 80 процентов всех автодорог федерального значения находятся в нормативном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы.