Казанские артисты выступят на «Песне года» в Доме актера

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Доме актера имени Марселя Салимжанова 13 января состоится музыкальный конкурс «Песня года». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Гостями вечера станут ветераны сцены – те, кто зародил театральную традицию отмечать Старый Новый год среди артистов в Казани. Звездами на сцене и зрителями в зале станут сами артисты. Каждый театр Казани подготовит концертный номер и представит его жюри.
Ведущими вечера назначены выпускники Казанского театрального училища – актеры Марсель Касимов и Искандер Нуризянов.
Традиция праздновать Старый Новый год среди актеров зародилась давно. Ежегодно 13 января они собираются в Доме актера и в театральном семейном кругу встречают Новый год по старому календарю.