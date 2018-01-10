Все новости Татарстан Россия

Культура

Казанские артисты выступят на «Песне года» в Доме актера

10 января 2018, 09:29

Каждый театр Казани подготовит концертный номер и представит его жюри.
На творческом вечере памяти Сары Садыковой в Казани презентуют книгу «Мелодии души Бибисары»
В Казани отпразднуют 70-летие Эдуарда Трескина
Спектакль «Двое на качелях» представят в казанском Доме актера
На Аллу Пугачеву устроили охоту
Пугачева собрала на «Песне года» рекордное количество звезд

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Доме актера имени Марселя Салимжанова 13 января состоится музыкальный конкурс «Песня года». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Гостями вечера станут ветераны сцены – те, кто зародил театральную традицию отмечать Старый Новый год среди артистов в Казани. Звездами на сцене и зрителями в зале станут сами артисты. Каждый театр Казани подготовит концертный номер и представит его жюри.

Ведущими вечера назначены выпускники Казанского театрального училища – актеры Марсель Касимов и Искандер Нуризянов.

Традиция праздновать Старый Новый год среди актеров зародилась давно. Ежегодно 13 января они собираются в Доме актера и в театральном семейном кругу встречают Новый год по старому календарю.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter