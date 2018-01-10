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Ветераны Елабуги хотят заложить капсулу времени для потомков

10 января 2018, 05:32

Открыть послание участников войны планируют в год празднования 100-летия Дня Победы.
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(Елабуга, 10 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Ветераны Елабуги выступили с инициативой заложить капсулу времени к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2045 году ее извлекут в присутствии потомков ветеранов. Об этом на деловом вторнике заявила председатель Совета ветеранов Елабужского района Надежда Грахова.

С каждым годом участников тех страшных дней становится все меньше и меньше, а им есть, что передать будущему поколению, отметила Грахова.

«Мы пока еще не продумали, как это будет выглядеть, но очень хотели бы оставить память будущим потомкам, ведь участников войны у нас с каждым днем остается все меньше», – сказала она.

Руководство Елабуги поддержало эту идею, как и просьбу обновить школьные музеи, посвященные героям Великой Отечественной войны. Кроме того, Совет ветеранов сегодня помогает обновлять могилы участников войны, которые были заброшены из-за отсутствия родственников.

 


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