В Челнах 13 января отметят Старый Новый год и распрощаются с праздничным марафоном

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на площади Азатлык 13 января состоится массовый праздник под названием «Здравствуй, Старый Новый год!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Концерт начнется в 16.00 и продлится до 19 часов. В этот день прозвучат «Старые песни о главном», пройдет ретро-шоу с участием танцевальных коллективов города и республики. На Азатлык будут работать костюмированные аниматоры. Челнинцы смогут увидеть шоу «Магия огня», посмотреть на представление перформанс-театра «Мамык», побывать на концертной площадке «Твой формат», посетить литературный сквер, а также стать участниками работы мастерской «Сказка в пути».

Кроме того, на детской площадке «Экият» детям покажут спектакль с новогодним сюжетом, магией, загадками и весельем.

Также челнинцев приглашают на площадку «Дог-шоу», где пройдет выставка «Собака — друг человека». Главными ее героями станут лохматые символы 2018 года. Будет работать фотозона.