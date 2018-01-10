Китайская компания планирует создать металлургический кластер в Комсомольске-на-Амуре

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Объединение китайских инвесторов намерено создать на мощностях завода «Амурметалл» с последующей его модернизацией в Комсомольске-на-Амуре металлургический кластер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В ближайшие 10 лет китайские инвесторы планируют выйти на производство до 30 млн тонн стали в год. Продукция будет поставляться на внутренние рынки России, а также в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Планируется создать до 80 тыс. новых рабочих мест, говорится в сообщении ведомства.