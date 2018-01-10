Хор православной молодежи Казани даст праздничный концерт

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Хор православной молодежи Казани 11 января даст праздничный концерт, посвященный Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Мероприятие состоится в молодежном пространстве «Азбука» в храме преподобного Сергия Радонежского.
В основе постановки – евангельские события, связанные с рождением Иисуса Христа. Участники вечера также познакомятся с народными традициями празднования Рождества в дореволюционной России. Хор воссоздаст картину колядования. Певцы исполнят колядки, как это делали христославы, ходившие по домам и славившие Рождество песнопениями.