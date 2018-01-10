Инновационная форма кремния увеличит дальность пробега электромобилей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Британский фонд инноваций Nexeon разрабатывает инновационную форму кремния, который сможет заменить углерод в анодах литий-ионных батарей и удвоить дальность пробега электромобилей, сообщает «Хайтек» со ссылкой на The Engineer.

Ученые с помощью разработки надеются решить проблему анодов в литий-ионных аккумуляторах — во время заряда и разряда элемента анод сжимается и растягивается, что приводит к уменьшению пропорции кремния в аноде примерно на 10 процентов. Этого можно избежать, если использовать инновационную форму кремния. У новых кремниевых катодных материалов гораздо большая емкость и, в результате, их энергоемкость на грамм почти в 10 раз выше.

Разработка должна помочь увеличить дальность пробега электромобилей на одном заряде до 650 км и более, сообщает The Engineer