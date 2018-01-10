Китай планирует ограничить майнерам доступ к электроэнергии

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Центробанк Китая собирается ограничить майнерам доступ к электроэнергии, сообщает «Хайтек» со ссылкой на Bloomberg.

Власти КНР обеспокоены тем, что деятельность майнеров со всего мира, которых привлекает низкая стоимость электроэнергии в Китае, негативно скажется на общих показателях потребления электроэнергии в стране. В некоторых регионах спрос на электричество уже резко вырос.

Регулятор Китая поручил муниципальным властям исследовать влияние майнинга на расход электроэнергии. Каким образом будут установлены лимиты для майнеров, еще неясно. Представители Народного банка Китая пока не комментируют ситуацию.

Ранее Китай запретил проводить первичное размещения монет — ICO — и ограничил работу криптобирж.