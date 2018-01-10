Ученые изобрели эластичный кремний для электроники будущего

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Ученые Университета Нанкина, Пекина и Французской политехнической школы изобрели эластичный кремний, который растягивается в два раза больше своего первоначального размера, сохраняя свои электрические характеристики, сообщает «Хайтек».

Нанопровода из такого кремния можно будет использовать в основе полупроводниковых материалов для гибкой электроники будущего, которую до сих пор делали из полимеров и органических полупроводников, уступающих по своим полупроводящим качествам кремнию.

С помощью новинки можно будет получить надежные и эластичные кремниевые каналы с хорошей производительностью. Такую электронику можно будет использовать в медицинских и носимых датчиках, механических устройствах, полевых транзисторах и наноэлектромеханических системах.