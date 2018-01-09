Эквадор в поиске посредника для совместного с Британией решения по Ассанжу

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Власти Эквадора обдумывают, каким образом вывести главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Великобритании после того, как журналист «разозлил» Президента страны Ленина Морено своими заявлениями о союзниках Эквадора, сообщает Russia Today со ссылкой на Daily Mail.

Сейчас власти Эквадора ищут посредников, которые помогут урегулировать ситуацию вокруг Ассанжа с Правительством Британии, пишет издание со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что «никакого соглашения не будет достигнуто без международного сотрудничества и сотрудничества со стороны Соединенного Королевства, которое также проявило интерес к поиску решения».

В декабре прошлого года Президент Эквадора посоветовал Джулиану Ассанжу не вмешиваться в ситуацию, которая сложилась в Каталонии в связи с проведенным ранее референдумом о независимости региона от Испании.