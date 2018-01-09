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Экономика и финансы

В Пенсионном фонде России объяснили механизм назначения пенсии по старости

9 января 2018, 22:44

При назначении пенсии по старости учитывается наличие минимального страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Страховая пенсия по старости назначается, если граждан имеет минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы, сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в прошлом году были случаи, когда ПФР не смог назначить страховую пенсию по старости, потому что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия, уточнил он.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — говорится в сообщении пресс-службе ПФР. Случаи, когда пенсия не назначалась, были всегда, они минимальны, добавили в Пенсионном фонде.

Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, заметили в фонде.

Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 тыс. 075 руб., у неработающих пенсионеров — 14 тыс. 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 тыс. 045 рублей.

Чтобы назначили страховую пенсию в 2017 году, необходимо было иметь восемь лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенсионных балла, в текущем году — девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году для получения пенсии по старости нужно будет иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.


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