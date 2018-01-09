Актрису фильмов для взрослых обнаружили мертвой в доме в Лас-Вегасе

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Актрису фильмов для взрослых Оливию Нову обнаружили мертвой в доме в Лас-Вегасе. Ей было 20 лет, пишут «Известия» со ссылкой на газету Mirror.



Причины смерти не известны, сейчас дело расследуют правоохранительные органы.



До карьеры актрисы Оливия Нова работала моделью – с 12 лет. В фильмах для взрослых девушка начала сниматься в прошлом году. Также она сотрудничала с несколькими известными студиями. В интервью Нова признавалась, что намерена закончить школу.



Коллеги и работодатели актрисы заявили, что потрясены ее внезапной смертью. Также они отметили, что Оливия Нова была «красивой девушкой с милым характером».