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В Казани 19 прихожан приняли обет трезвости

9 января 2018, 22:12

Всего в Татарстане обеты трезвости приняли уже свыше тысячи человек.
В храме Рождества Христова г.Казани состоялся особый чин принятия обета трезвости
В Уфе православные верующие приносят обеты трезвости

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани в приходе преподобного Серафима Саровского девятнадцать прихожан совершили чин принятия обетов трезвости, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

В торжественной обстановке они пожелали встать на путь трезвости, отказавшись от употребления алкоголя, наркотиков и табака.

Председатель епархиального общества «Трезвение» Владислав Юферов рассказал, что в дореволюционной России широко практиковалось принятие обетов трезвости.

В настоящее время в России действуют более двухсот православных обществ трезвости, двадцать из них — в Татарстане. Принять обет трезвости можно на различные сроки — на месяц, на полгода, на год и так далее.

Всего в Татарстане обеты трезвости приняли уже свыше тысячи человек.

 


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