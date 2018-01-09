В Казани 19 прихожан приняли обет трезвости

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани в приходе преподобного Серафима Саровского девятнадцать прихожан совершили чин принятия обетов трезвости, сообщает пресс-служба Казанской епархии.



В торжественной обстановке они пожелали встать на путь трезвости, отказавшись от употребления алкоголя, наркотиков и табака.



Председатель епархиального общества «Трезвение» Владислав Юферов рассказал, что в дореволюционной России широко практиковалось принятие обетов трезвости.



В настоящее время в России действуют более двухсот православных обществ трезвости, двадцать из них — в Татарстане. Принять обет трезвости можно на различные сроки — на месяц, на полгода, на год и так далее.



Всего в Татарстане обеты трезвости приняли уже свыше тысячи человек.