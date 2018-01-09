На 91-м году скончался Почетный гражданин Альметьевска Васыл Хузахметов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). На 91-м году жизни скончался Почетный гражданин Альметьевского района, ветеран Великой Отечественной войны Васыл Хузахметов, пишет газета «Знамя труда».
Васыл Хузахметов родился 10 апреля 1927 года в селе Старая Ерыкла Октябрьского района Татарской АССР. Окончил Казанскую высшую партийную школу, Казанский сельскохозяйственный институт имени Горького.
Был капитаном III ранга, Кавалером ордена Отечественной войны II степени (1985). В 1968 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1971 году – «Знаком Почета».
Васыл Хузахметов получил медаль «За победу над Японией». В честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне внесен в энциклопедию «Лучшие люди России».
Гражданская панихида состоится 10 января в 11 утра в ДК «Нефтьче.