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На 91-м году скончался Почетный гражданин Альметьевска Васыл Хузахметов

9 января 2018, 22:40

Гражданская панихида состоится 10 января в 11 утра в ДК «Нефтьче».

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). На 91-м году жизни скончался Почетный гражданин Альметьевского района, ветеран Великой Отечественной войны Васыл Хузахметов, пишет газета «Знамя труда».

Васыл Хузахметов родился 10 апреля 1927 года в селе Старая Ерыкла Октябрьского района Татарской АССР. Окончил Казанскую высшую партийную школу, Казанский сельскохозяйственный институт имени Горького.

Был капитаном III ранга, Кавалером ордена Отечественной войны II степени (1985). В 1968 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1971 году – «Знаком Почета».

Васыл Хузахметов получил медаль «За победу над Японией». В честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне внесен в энциклопедию «Лучшие люди России».

Гражданская панихида состоится 10 января в 11 утра в ДК «Нефтьче.

 


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