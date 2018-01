Ученые узнали о вызываемом ибупрофеном мужском бесплодии

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Длительный прием ибупрофена может вызывать у мужчин недостаточность яичек (гипогонадизм). Происходящее при этом снижение уровня тестостерона может привести к бесплодию.

К такому выводу пришла группа исследователей из Дании и Франции. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Science, передает «Газета.Ru».

В опыте участвовал 31 молодой мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Одна часть испытуемых в течение шести недель ежедневно получала по 600 мг ибупрофена (максимальная безопасная суточная доза этого препарата равняется 3200 мг), а другая – плацебо.

У принимавших ибупрофен участником эксперимента было обнаружено повышенное содержание вырабатываемого гипофизом лютеинизирующего гормона. Он стимулирует имеющиеся в яичках клетки Лейдига, которые вырабатывают тестостерон. Таким образом организм пытался справиться с нарушением функций яичек. Данный эффект начинал наблюдаться уже через две недели после начала исследования.

Один из авторов статьи, Дэвид Кристенсен, заметил, что гипофиз способен справиться с недостаточной выработкой тестостерона, но в долгосрочной перспективе такое состояние может стать хроническим и привести к серьезным проблемам.

При этом для точного определения воздействия ибупрофена на репродуктивную систему необходимы дальнейшие исследования.