В Набережных Челнах с начала года изменились трамвайные маршруты

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах с начала нового года изменились маршруты движения трамваев. Об этом сегодня сообщил начальник отдела транспорта и связи исполкома города Руслан Ибрагимов.

Так, теперь маршруты №№ 14 и 15 закольцованы и идут по встречным направлениям. Благодаря этому с проспекта Сююмбике теперь можно доехать до проспекта Вахитова без пересадок.

Изменения коснулись и маршрутов №№ 16 и 17. Их конечная остановка – Прессово-рамный завод, на них люди доезжают из поселков ЗЯБ и ГЭС до заводов ПАО «КАМАЗ». В будни будет выполняться минимум 356 рейсов, в выходные и праздничные дни – 294 рейса.

«Акцент сделан на том, чтобы увеличить частоту движения трамваев в городской зоне, чтобы люди больше пользовались этим транспортом. Маршруты расписаны максимально удобно. В рейс выходит, согласно конкурсной документации, не менее 80 вагонов», – отметил начальник отдела транспорта и связи.