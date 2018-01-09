Среди 13 тысяч заблокированных в горах Швейцарии туристов есть россияне

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Среди 13 тысяч туристов, заблокированных на горнолыжном курорте Церматт в Швейцарии, есть россияне, передает ТАСС.

Генеральное консульство России в Женеве находится в постоянном контакте с властями кантона Вале, где расположен Церматт. Горнолыжный курорт с понедельника изолирован от внешнего мира из-за снегопадов. На курорте есть российские туристы, но сколько их, неизвестно. По информации полиции, среди туристов погибших нет.

Пригородный поезд из Церматта из-за непогоды не ходит, отсутствует также автомобильное сообщение.