«Волонтеры Победы» Татарстана запускают новый проект «Чтобы помнить!»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Команда Татарстанского регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» запускают новый проект «Чтобы помнить!». Его цель – разработка и внедрение «правильного», по мнению участников движения, контента в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития добровольчества РТ.

«Волонтеры Победы» убеждены, что «правильный» контент – это грамотно подобранная и интересно поданная информация, которая будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Команда проекта уже начала разработку конкретных материалов на исторические темы.

«Сегодня молодежь посвящает огромное количество своего времени Интернету. Мы планируем давать им нужную информацию в доступном и ненавязчивом формате в той среде, которая наиболее им комфортна, – в социальных сетях. В рамках проекта планируется выявление наиболее просматриваемых публикаций и рубрик для правильного подбора дальнейшего материала. Уже сейчас проект набирает свои обороты среди добровольческих движений республики», – рассказала руководитель пресс-центра отделения движения «Волонтеры Победы» в Татарстане Анастасия Немцева.