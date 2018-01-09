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Общество, Культура

Заработала русскоязычная версия сайта Буинского государственного театра

9 января 2018, 19:35

На официальном сайте театра по-русски он назван «Буинским государственным драматическим театром», а по-татарски – «Буинским государственным театром са
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(Казань, 9 января, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Заработал новый сайт Буинского государственного театра сатиры. Об этом рассказал директор и художественный руководитель учреждения Раиль Садриев.

Пока ресурс работает лишь на русском языке – кнопки перехода на татароязычную версию сейчас нет. По словам Садриева, в будущем появятся также татарская и английская версии сайта.

Сайт открывается коллективным снимком артистов – труппа сфотографировалась по случаю столетия театра. Рубрика новостей расположена после раздела о спектаклях и фотографий актеров.

Буинский театр в нынешнем виде работает с 2007 года, однако исчисляет свою историю с момента постановки первого спектакля в 1917-м.

На официальном сайте театра по-русски он назван «Буинским государственным драматическим театром», а по-татарски – «Буинским государственным театром сатиры». 


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