Стартует очный тур межрегиональных предметных олимпиад КФУ для старшеклассников

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Стартует очный тур межрегиональных предметных олимпиад Казанского (Приволжского) федерального университета для учащихся 9-х – 11-х классов. С 11 января до 15 февраля очные испытания пройдут для старшеклассников по 20 предметам, лучшие получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в К(П)ФУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя Малого университета КФУ Диляры Муравьевой, в отборочном интернет-туре приняли участие более 23 тыс. старшеклассников из 69 регионов России и четырех стран СНГ. Самыми популярными стали олимпиады по обществознанию, математике, русскому и английскому языкам.

При этом на очный этап приезжают не все. В университете ожидают примерно 5 – 6 тыс. участников, пояснила Муравьева.

По ее словам, олимпиадные состязания будут включать творческие задания, а не тесты с вариантами ответов. Они составлены преподавателями университета, они же будут и проверять их.

Имена победителей олимпиад станут известны к концу марта.

Межрегиональные предметные олимпиады проводятся Казанским федеральным университетом уже 14-й год подряд. Ежегодно олимпиады проходили по 15 предметам. В прошлом году добавились олимпиады по педагогике, экономике, экологии, политологии, астрономии и праву, а испытания по немецкому языку не проводились.