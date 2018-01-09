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В Татарстане создан оргкомитет по подготовке и празднованию столетия архивной службы

9 января 2018, 19:25

Председателем комитета назначен первый вице-премьер Правительства РТ Рустам Нигматуллин.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Татарстане создан Республиканский организационный комитет по подготовке и празднованию столетия государственной архивной службы России и Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал 29 декабря прошлого года Президент РТ Рустам Минниханов.

Председателем оргкомитета назначен первый вице-премьер Правительства региона Рустам Нигматуллин. Его заместителем стала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова. Секретарем же назначена зампред Госкомитета РТ по архивному делу Юлия Адгамова.

Кабинету Министров РТ поручено в течение 30 дней с учетом предложений комитета разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и празднованию столетия государственной архивной службы. Органам государственной власти региона и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в их подготовке и проведении. 


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