Завкафедрой метеорологии КФУ: На Казань надвигаются морозы

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). На Казань надвигаются морозы, ночные температуры опустятся ниже -20 градусов. Согласно прогнозам, похолодание начнется в пятницу, 12 января, и продлится четверо суток. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Ожидается, что ночные температуры в Казани 13 и 14 января будут ниже 20 градусов мороза. Самая низкая дневная температура, -18 градусов, возможна в субботу.

«Похолодание в ближайшие дни произойдет из-за вторжения арктического воздуха. Но процесс в целом западный, и он носит недолговременный характер. Сибирский антициклон по-настоящему не сформировался. И рассчитывать на то, что это будут устойчивые холода, не приходится», – пояснил Переведенцев.

Приходящие морозы будут умеренными, но из-за недавнего потепления могут показаться довольно сильными, отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что уже к следующему понедельнику морозы несколько ослабеют. Так, днем 15 января ожидается температура не ниже -12 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, среднесуточные температуры в январе составят 12 – 13 градусов мороза, осадки – 33 мм. На декаду с 9 по 18 января прогнозируется температура на два градуса выше нормы, около 11 градусов ниже нуля.