Медведев освободил Огородову от должности замглавы Минобрнауки РФ

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил Людмилу Огородову от должности заместителя министра образования и науки РФ. Текст документа опубликован на сайте Правительства.
Причиной увольнения в распоряжении назван переход на другую работу. Ранее СМИ сообщили, что чиновница планирует стать заместителем губернатора Томской области по социальным вопросам.
Огородова была последним из заместителей прежнего главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, продолжавшим работать в ведомстве. Она курировала проект развития вузов «5–100», который критиковала новый министр Ольга Васильева, отмечает РБК.