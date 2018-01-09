Роспотребнадзор составил рейтинг районов Татарстана с самыми активными жителями

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Роспотребнадзор составил рейтинг районов Татарстана, жители которых наиболее активны в защите прав потребителей. Возглавили его Казань, Пестречинский, Лаишевский, Бугульминский, Нижнекамский и Верхнеуслонский районы РТ.

Топ-6 был определен путем подсчета количества обращений на нарушения прав потребителей, поступивших в надзорный орган за 2017 год, в расчете на 1 тыс. жителей. В него вошли муниципалитеты, где соответствующий коэффициент составлял от 7,93 обращения на 1 тыс. населения (в Казани) до 1,82 обращения на 1 тыс. населения (в Верхнеуслонском районе РТ).

Всего за 2017 год в ведомство поступило 12 тыс. 508 обращений от жителей Татарстана. Впервые за последние три года специалисты отмечают снижение числа поступивших обращений на 13,5 процента, уточняет пресс-служба Роспотребнадзора.

Как показывает анализ обращений граждан, наиболее актуальными проблемами в 2017 году для жителей республики были нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, условия проживания в жилых помещениях и нарушения прав потребителей на финансовом рынке.