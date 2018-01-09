В Автограде и ближайших селах к Крещению откроют четыре места для купания

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах и ближайших к городу селах к Крещению будут подготовлены четыре места для купания. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

Непосредственно в черте города будут организованы два места для купания в ночь на 19 января, а не три, как было в прошлом году. Самая большая купель, рассчитанная на 3 тыс. человек, будет располагаться в поселке ЗЯБ, на реке Мелекеска, возле храма преподобного Серафима Саровского.

В другой купели, на Боровецком роднике рядом с одноименной церковью, окунуться смогут около 1 тыс. человек.

Еще две проруби для церковного праздника подготовят в Тукаевском районе – в селах Белоус и Новотроицкое. Ожидается, что туда придут около 500 человек.

У специально подготовленных к Крещению купелей будут дежурить спасатели и врачи.