В Набережных Челнах появится первая специализированная площадка для выгула собак

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах до 1 июля откроется первая специализированная обустроенная площадка для выгула собак. Об этом пишут «Челнинские известия».

Площадка будет расположена между Органным залом и бассейном «Олимпийский». Благодаря гранту Президента России территорию благоустроят. В частности, установят забор и дополнительное освещение, специальные элементы для дрессировки и дог-боксы.

В январе территориальное общественное самоуправление «27-й комплекс», выигравшее президентский грант на создание площадки для выгула собак, должно определиться с подрядчиками на выполнение работ и поставку оборудования. Работы должны быть завершены до конца июня. В настоящее время проводится отбор компаний.

На реализацию проекта «Человек собаке друг» челнинские активисты получили 480 тыс. рублей.