Новым руководителем Центра развития туризма РТ стала Дильбар Садыкова

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Новым руководителем Центра развития туризма РТ стала выпускница Казанского (Приволжского) федерального университета Дильбар Садыкова.

Специалист прошла школу Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, Лиги международной молодежной дипломатии в Санкт-Петербурге и ассоциации G-20Y.

«Для меня это большая ответственность и в то же время новые возможности для продвижения родной республики, которая уже сейчас является одним из самых популярных мест для посещения среди туристов со всей России и ближнего зарубежья. Я как патриот Татарстана вместе с командой приложу все усилия, чтобы каждый гость нашей республики чувствовал себя здесь комфортно, познал 1001 удовольствие и захотел сюда вернуться», – рассказала новый руководитель центра.

Предыдущий руководитель Оксана Саргина и ее заместитель Александра Юшутина покинули центр в конце декабря 2017 года после пяти лет работы в организации. Решение об уходе они называют новым витком в развитии центра и их самих как специалистов.

«В декабре центру исполнилось пять лет. По моим оценкам, мы реализовали 70 процентов идей и проектов, когда-то задуманных на бумаге. Но многое еще не сделано. Пять лет пролетели как один день: они были очень насыщенными. Невзирая на сложности, наша команда работала с невероятным фанатизмом и азартом. Мы верили в лучшее будущее и надеялись перевернуть игру в пользу туризма как полноценной отрасли татарстанской экономики – отрасли дружелюбной, открытой, с высокими требованиями. Туризм был и остается делом всей моей жизни. Очень сложно оставлять эту работу в Татарстане, но нужно двигаться дальше», – подчеркнула Саргина.