Рособрнадзор назовет школы с необъективными результатами проверочных работ

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Рособрнадзор планирует в этом году «открыто назвать те школы», в которых представляют необъективные результаты всероссийских проверочных работ. Об этом заявил в интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«В этом году мы направили в регионы результаты нашего анализа объективности проведения всероссийских проверочных работ школами. Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится», – пояснил он.

Кравцов также отметил, что продолжатся исследования компетенций учителей, будет апробирована модель оценки еще по ряду предметов.

«Планируем провести в пилотном режиме оценку управленцев в школах. Но для такой оценки мало опросов. Конечно, будут некие формальные критерии, однако только знания директора-управленца оценивать неправильно. Тут важны успехи и результаты всей школы, а также объективность проведения оценочных процедур – всероссийских проверочных работ и единого госэкзамена», – рассказал глава Рособрнадзора.

Надо смотреть динамику школ через всероссийские проверочные работы, подчеркнул он. «Допустим, результаты были не очень хорошими, важно, отправил ли директор после этого учителей на курсы повышения квалификации. Может быть, мы даже будем проводить опросы родителей и учитывать мнение учеников», – добавил С. Кравцов.

Всероссийские проверочные работы проводятся среди школьников вторых и пятых классов. Ученики сдают проверочные работы в образовательных организациях по месту обучения. Контроль за их проведением осуществляется представителями школьных организаций и муниципальных управлений образования.