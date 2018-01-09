В Ижевске двухлетний ребенок умер на приеме у педиатра

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Двухлетний ребенок умер на приеме у педиатра в районной поликлинике в Ижевске, пишут «Известия».

Состояние ребенка ухудшилось 30 декабря. У него поднялась температура и появился кашель. Родители несколько раз показывали мальчика врачам. Обращались в районную поликлинику, в республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу.

7 января родители вновь обратились в районную поликлинику, там ребенку стало еще хуже и ему вызвали скорую помощь, однако спасти малыша не удалось.

Точная причина случившегося пока неизвестна. Врачи предполагают, что у мальчика стремительно развилась пневмония на фоне вирусной инфекции.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти ребенка.