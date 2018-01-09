Открылась регистрация на республиканский молодежный форум «Наш Татарстан»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Открылась регистрация на VIII республиканский молодежный форум «Наш Татарстан», которая продлится до 15 февраля. Об этом сообщают организаторы проекта.

Регистрацию на форум можно пройти на сайте forumtatarstan.com. Тематика площадок форума сформирована в соответствии с ежегодным посланием Президента Татарстана. В частности, это «Территория инноваций», «Территория архитектуры и искусства», «Территория медиа», «Территория предпринимательства», «Территория добра», «Территория безопасности», «Территория спорта», «Территория малой родины», «Территория мира и согласия», «Территория молодежи».

По итогам мероприятия лучшие молодежные проекты будут направлены для изучения и оказания поддержки при реализации в профильные министерства, ведомства, научно-исследовательские организации и предприятия Татарстана.

«"Наш Татарстан" – это площадка, на которой любой молодой человек и команда могут представить и защитить свой проект, найти единомышленников для его реализации, получить общественную и государственную поддержку, а также пройти краткий образовательный курс по проектной деятельности и получить консультацию экспертов и специалистов», – говорится в сообщении организаторов форума.