В галерее «Хазинэ» подведут итоги IV Казанской биеннале печатной графики «Всадник»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ 12 января пройдет круглый стол по итогам IV Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник», которая проводилась на площадках Казани с 1 ноября по 8 декабря 2017 года.

В конкурсной программе съезда приняли участие более 100 художников из 17 стран мира, выславших в адрес оргкомитета около 200 работ.

В этом году призовой фонд «Всадника» составил 100 тыс. рублей, который разделили мастера из Италии, Боснии и Герцеговины и России. Публичная часть биеннале включала лекции, посвященные истории печатной графики и ее современным формам, кураторские экскурсии, а также мастер-классы, где участники познакомились с разными печатными техниками.

«Всадник» проводится с 2011 года. В 2015-м биеннале получила свое название в память графического коллектива, деятельность которого в 1920-е годы превратила Казань в один из центров развития гравюры и графического искусства России. Девиз четвертого по счету смотра, проводимого в год столетия Русской революции 1917 года, – «Время, вперед!». Фестиваль объединяет художников, работающих в традиционных и современных авторских техниках печатной графики.

Экспонаты биеннале демонстрируют разнообразие гравировальных техник – от традиционных (резцовая гравюра, офорт, акватинта, сухая игла, меццо-тинто, ксилография, линогравюра, литография, монотипия) до современных модификаций, использующих новые материалы и способы обработки доски (фотополимерная гравюра, коллаграфия, силиконография).

По словам куратора выставки и члена отборочной комиссии биеннале Александра Артамонова, в России подобных регулярных выставок-конкурсов печатной графики совсем немного. Мероприятие организовано ГМИИ РТ и неформальным творческим объединением «Графком», оно уже пользуется широкой известностью среди профессионалов и популярностью у зрителей.