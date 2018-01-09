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Более 20 человек побывали в медвытрезвителе Казани за новогодние праздники

9 января 2018, 18:05

Всего за выходные дни «скорые» столицы РТ выезжали к пьяным 997 раз.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ», Валерия Белова). За новогодние праздники в медицинском вытрезвителе Казани побывали 26 человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор муниципального учреждения Михаил Игнатьев.

«К нам поступили 26 человек, в том числе – две женщины и один иностранец. Обычно в сутки может поступить до десяти человек», – пояснил он.

По словам главного токсиколога Минздрава Татарстана Алии Насибуллиной, с 31 декабря по 8 января в отделение токсикологии городской клинической больницы № 7 поступили 18 человек.

«Десять человек медики отпустили домой. Восемь человек госпитализировали, трое из них находились в тяжелом состоянии, пребывали в алкогольной коме. На данный момент все пришли в себя», – рассказала она.

Показатели нынешнего года, отметила специалист, примерно соответствуют показателям прошлых лет.

«За время праздников 20 – 25 человек бывает. По сравнению с обычными днями, конечно, в праздники больше обратившихся. Чаще всего алкогольное отравление происходит из-за нерассчитанной дозы, а от некачественного алкоголя было одно отравление в этом году», – объяснила главный токсиколог Минздрава Татарстана.

Всего за новогодние праздники машины скорой помощи Казани 997 раз выезжали к лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.


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