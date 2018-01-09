Часть компьютеров с Windows перестала включаться после патча Microsoft

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Обновление для операционной системы Windows, предназначенное для удаления уязвимостей Meltdown и Spectre, привело к полному отключению компьютеров на процессорах AMD. Корпорация Microsoft приостановила распространение патча, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

При этом Microsoft утверждает, что дело в несоответствии некоторых микросхем технической документации, на основании которой и разрабатывался патч. Совместно с AMD корпорация работает над решением проблемы.

Пользователи жаловались производителю операционных систем, что после загрузки обновления на устройствах не открывались меню «Пуск» и панель задач.

Уязвимости Meltdown и Spectre теоретически позволяют злоумышленникам получать доступ к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра.