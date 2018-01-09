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Часть компьютеров с Windows перестала включаться после патча Microsoft

9 января 2018, 17:56

Корпорация Microsoft приостановила распространение патча для компьютеров на процессорах AMD.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Обновление для операционной системы Windows, предназначенное для удаления уязвимостей Meltdown и Spectre, привело к полному отключению компьютеров на процессорах AMD. Корпорация Microsoft приостановила распространение патча, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на агентство «Рейтер».

При этом Microsoft утверждает, что дело в несоответствии некоторых микросхем технической документации, на основании которой и разрабатывался патч. Совместно с AMD корпорация работает над решением проблемы.

Пользователи жаловались производителю операционных систем, что после загрузки обновления на устройствах не открывались меню «Пуск» и панель задач.

Уязвимости Meltdown и Spectre теоретически позволяют злоумышленникам получать доступ к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра. 


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