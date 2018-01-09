В Казани вспомнят Альфию Авзалову

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая 15 января пройдет концерт, посвященный 85-летию со дня рождения заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана, лауреата государственной премии имени Г. Тукая Альфии Авзаловой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы филармонии Земфира Гильмутдинова.

«Концерты ко дню рождения Альфии Авзаловой проходят у нас ежегодно в течение последних 12 лет. Это традиционные концерты Татарской филармонии, они всегда проводятся 15 января – в день рождения певицы. В этом году концерт впервые пройдет без участия самой легендарной Альфии Авзаловой. Она ушла от нас летом 2017 года», – рассказала собеседница агентства.

«В концерте, посвященном памяти певицы, примут участие заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, народный артист Татарстана Хамдуна Тимергалиева, народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов, заслуженные артисты Татарстана Филюс Кагиров и Раяз Фасыйхов, певицы Асылъяр, Сирина Зайнутдинова, Гульназ Асаева, Эндже Шаймурзина, Чулпан Юсупова, Илгиз Мухутдинов, Эльмира Гильфанова, Рафил Залялиев, Алиса Мамина, Ильшат Губайдуллин, дуэт "Артур & Марат", музыкальные группы "Казан егетлэре", "АЙ-КАЙ" и "Болгар кызлары"», – добавила она.

На концерте своими воспоминаниями о великой татарской певице поделятся видные государственные деятели и представители творческой интеллигенции республики. Режиссер музыкального вечера – народный артист Татарстана Ильдар Хайруллин, автор сценария – Ильсияр Шигапова.