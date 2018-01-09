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Женщина попыталась пронести в мамадышскую колонию планшет для своей дочери

9 января 2018, 21:33

Задержанной уроженке Узбекистана теперь грозит до 5 тыс. рублей штрафа.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Женщина попыталась пронести на территорию колонии в Мамадыше планшет для своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

На свидание со своей дочерью уроженка Узбекистана, проживающая в Казани, попыталась пронести планшетный компьютер с зарядным устройством, три sim-карты и одну флеш-карту. Сотрудники исправительной колонии № 17 во время осмотра нашли запрещенные предметы, которые были спрятаны в двойном дне сумки.

Теперь матери осужденной грозит административный штраф в размере до 5 тыс. рублей.

 


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