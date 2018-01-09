«Рождественские встречи» в Нижнекамске прошли с аншлагом

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске прошли традиционные «Рождественские встречи», в которых приняло участие более десяти творческих коллективов города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

«Рождественские встречи» для многих нижнекамцев стали уже традицией, поэтому каждый год посмотреть на праздничный концерт собирается множество верующих. Зрительный зал был переполнен и на этот раз.

Творческие коллективы устроили для пришедших настоящий рождественский фестиваль. Участники мероприятия водили хороводы, пели песни, колядовали.

В фойе Дома народного творчества также царила праздничная атмосфера, а местные рукодельницы покорили гостей выставкой ручных изделий. Поздравить гостей с Рождеством приехали и Дед Мороз со Снегурочкой.

Фестиваль ежегодно организует «Русское общество». «Рождественские встречи» артистов со зрителями проводятся уже почти 30 лет.