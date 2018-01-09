В Альметьевске в честь Нового года прошли соревнования по быстрым шахматам

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Альметьевске в честь Нового года прошло личное первенство по быстрым шахматам среди мужчин. В соревновании приняли участие 20 шахматистов, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.
Состязание прошло по швейцарской системе в девять туров.
Первое место завоевал Руслан Ахметов (7 очков из 9 возможных), на втором месте оказался кандидат в мастера спорта Закван Муфазалов (7 очков), на третьем – Юрий Гвоздиков (6,5 очка).
Все победители и призеры награждены грамотами и ценными подарками.