В РФ установили рекорд за все время существования отечественной атомной энергетики

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В России установили рекорд за все время существования отечественной атомной энергетики, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение концерна «Росэнергоатом».

Российские атомные электростанции (АЭС) увеличили выработку электроэнергии на 3,3 процента в 2017 году. Благодаря этому удалось приблизиться к абсолютному рекорду по выработке, который был зафиксирован во времена Советского Союза в 1989 году.

Показатели наибольшей выработки показали Калининская, Балаковская и Ленинградская атомные станции.