В Казани открывается Школа театрального зрителя

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Малом зале Татарского государственного академического театра имени Г. Камала 26 января откроется Школа театрального зрителя «Камал Мэктэбе». Первым спектаклем, который обсудят зрители, станет «Плаха» по одноименному произведению Чингиза Айтматова.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель директора театра по маркетингу и PR Ильшат Латыпов, в соседних регионах аналогов казанской школы пока нет. «Такие школы практикуются в основном в столицах, например, при Центре Мейерхольда или в Электротеатре "Станиславский". Мы предлагаем новый подход к восприятию театрального искусства», – пояснил он.

На занятиях в школе будут демонстрироваться видеозаписи спектаклей. Перед началом трансляции руководители театра расскажут об истории создания постановки и о людях, которые над ней работали. Затем будет показан первый акт спектакля. В антракте в обсуждение включатся актеры, задействованные в постановке. Они вместе со зрителями будут смотреть видеозапись и делиться своими мыслями, особым видением происходящего. «Мы учим правильно смотреть спектакль, улавливать важные акценты и тонкие нюансы в нем, искать ответы на поставленные вопросы. Нам важно не только показать свою работу, но и получить от зрителя обратную связь, установить прочный диалог», – подчеркнул Латыпов.

Соответствующая идея, как и осознание необходимости Школы театрального зрителя, по словам собеседника агентства, возникла достаточно давно. Сначала по его инициативе в октябре прошлого года в течение трех месяцев проходила Школа театрального блогера, на которой и родилась мысль развивать площадку Малой сцены и как Школу театрального зрителя. Куратором и идейным вдохновителем проекта выступил музыкант и журналист Радиф Кашапов. Директор и главный режиссер Камаловского театра инициативу поддержали: давать зеленый свет новым начинаниям – традиция театра.

В качестве площадки для диалога в театре решили использовать Малую сцену: камерность и особая, «домашняя» обстановка которой располагают к доверительному общению. Еще один важный момент – встречи-уроки будут проводиться регулярно. Так, после январской в феврале состоятся еще две встречи. 9 февраля на обсуждение будет вынесена легендарная комедия «Старик из Альдермыша» Туфана Миннуллина, поставленная в 1976 году Марселем Салимжановым. 23 февраля желающих пригласят еще раз посмотреть «Немую кукушку» Зульфата Хакима в постановке Фарида Бикчантаева.