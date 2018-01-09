(Казань, 9 января, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Стали известны общие результаты «Татарского диктанта» по всему миру. О них ИА «Татар-информ» рассказала представитель Всемирного форума татарской молодежи Гузалия Гиниатуллина.

Диктант по татарскому языку прошел 25 ноября 2017 года в 20 регионах России и девяти зарубежных странах. Организаторами мероприятия стали Всемирный форум татарской молодежи, Институт филологии и межкультурных коммуникаций имени Л.Толстого К(П)ФУ, научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри», Всемирный конгресс татар и Министерство по делам молодежи и спорту РТ. Для диктанта был выбран отрывок из произведения классика татарской литературы Аяза Гилязова «Жомга кон кич белэн» («В пятницу вечером»).

Статистика по всему миру следующая: на «отлично» работу выполнили 29 процентов участников, на «хорошо» – 27 процентов, на «удовлетворительно» – 36 процентов, на «неудовлетворительно» – 8.

По словам Гиниатуллиной, всего было проверено около 2 тыс. работ. В 2016 году диктант по татарскому языку написали примерно 700 человек.

Работы проверяли ученые Казанского (Приволжского) федерального университета. Сотрудники Высшей школы татаристики и тюркологии имени Г. Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций имени Л.Толстого КФУ отметили, что допущенные участниками ошибки отличаются в зависимости от региона. Позже будет опубликован более полный материал с анализом наиболее часто встречающихся ошибок.