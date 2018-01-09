В Татарстане запустили интернет-проект «Проверенный бизнес»

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана и Министерство экономики РТ запустили совместный интернет-проект «Проверенный бизнес», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В первый рабочий день нового года состоялся запуск электронного журнала «Проверенный бизнес». Интернет-журнал станет источником открытого доступа для предпринимателей и будет содержать полезную информацию, в том числе практические рекомендации по прохождению проверок бизнеса.

В видеоблоге интернет-ресурса «Проверенный бизнес» provbiz.ru представлена памятка для предпринимателей от прокуратуры Татарстана. Заместитель прокурора Марат Долгов рассказывает, каковы права и обязанности предпринимателей и где заканчиваются полномочия инспекторов.