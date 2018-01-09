В двух районах Казани временно отключат свет

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Завтра, 10 января, в некоторых домах Приволжского и Советского районов Казани отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 до 18 часов электричества не будет в Советском районе по адресам: ул. Минская, дд. 26, 26а, 28, 30; ул. Ю. Фучика, дд. 1 – 38 и в поселке Большие Дербышки по улицам Исаева, Краевая, Кооперативная, Лесная, Советская, а также в поселке Малые Дербышки по улицам Березовая и Школьная.

С 9 до 15 часов отключение произойдет в домах поселка Отары Приволжского района по улицам: Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская и Центральная.