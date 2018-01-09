В Тихом океане кит спас женщину от акулы

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В южной части Тихого океана у островов Кука кит спас женщину от акулы, передает ТАСС.

Женщина, по профессии биолог, снимала горбатого кита на видео и не заметила появившуюся рядом тигровую акулу.

Кит увидел акулу и стал укрывать женщину плавниками и подталкивать ее. Это продолжалось около десяти минут, несмотря на то, что женщина пыталась отплыть от млекопитающего.

В комментарии к видео она рассказала, что боялась, если кит толкнет слишком сильно, ударит плавником или хвостом, то поломает кости или нанесет другие травмы. После этих подталкиваний на ее теле остались синяки.

Женщина отметила, что занимается защитой китов на протяжении 28 лет, но в тот момент не осознала, что кит защищал ее.