Казанский цирк подготовил несколько сценариев старта сезона после капремонта

(Казань, 9 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Администрация Казанского цирка подготовила план-сценарий возобновления гастролей артистов в ремонтируемом сейчас здании в нескольких вариантах. Раскладки представлений уже просчитаны на случай завершения ремонтно-реставрационных работ в феврале, марте или в апреле текущего года. Об этом сегодня сообщил журналистам директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин.

«Например, есть вариант старта гастролей 9 марта. Мы ведем переговоры с несколькими цирками, все они знают о нашей ситуации и в случае чего за две недели до окончания предыдущего гастрольного тура, смогут запланировать свои представления у нас», – пояснил Шарифуллин.

Перечислять конкретные цирковые коллективы директор Казанского цирка не стал, но заверил, что все из них очень стоящие. Он также подчеркнул, что после открытия ценовая политика останется прежней, с ценой входного билета от 500 до 1300 рублей.

Поясняя ранее звучавшие намерения завершить капремонт символичного для Казани здания, обладающего статусом объекта культурного наследия РТ, в декабре 2017 года, Шарифуллин отметил, что продление сроков выполнения работ связано с решением отремонтировать не только основную часть здания в форме летающей тарелки, но и административно-учебную, в которой располагается в том числе Детская цирковая школа РТ.

«23 сентября у нас побывал Президент РТ. В связи с решением выполнить ремонт и во второй части Казанского цирка, в цирковой школе, работы у строителей добавилось. То, что сейчас выполняется, идет уже вне плана. Тем не менее уже готово фойе, зал с главным манежем, почти готов свет и начат, но еще далеко не завершен звук. Сейчас остались в основном работы в закулисной части. В марте – апреле должны закончить», – рассказал собеседник агентства.

Как уточнил Дамир Шарифуллин, помимо ремонта помещений цирковой школы, административных кабинетов, также ремонтируются гримерные и вольеры. Здание цирка, по принятому решению, будут открыто только после полной его готовности с завершением капремонта на всей площади.

Здание оборудовано новой системой кондиционирования, креслами в зрительном зале (две тысячи мест плюс 40 VIP-кресел), но в целом видимые изменения коснулись лишь дизайна интерьера, который стал более современным, однако, например, в фойе сохранил напольное покрытие советского периода. Его отреставрировали с помощью 12 этапов шлифовки, залечивания трещин и, при необходимости, точечной замены карт (квадратов).

Манеж предстоит покрыть пятым, последним, слоем, а вот купол казанцы и гости столицы уже могут видеть в своем финальном исполнении.

После шлифовки и удаления старого покрытия купол теперь состоит из четырех слоев, в том числе полимочевины (толстослойное, очень эластичное монолитное покрытие, которое представляет собой пленку – прим. Т-и), а также гидроизоляционного и устойчивового к разрушающему УФ-излучению. Как подчеркнул начальник строительных работ Михаил Селезнев, благодаря этому купол цирка гарантировано защищен от протеканий. Изнутри потолок купола разделен на три кольца, что позволило улучшить акустику.

Яркие интерьеры выполнены из антивандальных материалов, поэтому будут устойчивы ко всевозможным действиям подвижных детей. К слову, заложенная в проект реставрации железная дорога в фойе мобильна и станет реальным развлечением для посетителей.

На фасаде обновленного здания уже размещен медиаэкран размерами 49х16 м, на котором будет транслироваться информация о предстоящих представлениях и гастролях.

Одной из самых важных стала работа по замене дренажной системы здания. Как заверил Селезнев, это позволило «избавить от потопа» здание цирка.

По словам Дамира Шарифуллина, по завершении работ в здании будет благоустроена и прилегающая территория.

