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Общество

В девяти районах РТ на дорожных указателях искажены названия населенных пунктов

9 января 2018, 16:50

На дорожном указателе населенный пункт Васькино-Туйралы Бавлинского района переименован в «Васькино-Туйрала».
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Управление Росреестра по Татарстану во время мониторинга обнаружило искажение наименований населенных пунктов на дорожных указателях региональных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Искаженные наименования географических объектов выявлены на территории Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, Бавлинского, Кайбицкого, Пестречинского, Сабинского, Спасского и Ютазинского районов республики.

Например, на дорожном указателе, установленным между автодорогой федеральной трассы Р239 и населенным пунктом Васькино-Туйралы Бавлинского района, он переименован в «Васькино-Туйрала».

Должностное лицо организации, на балансе которого находятся указанные дорожные знаки, привлечено к административной ответственности.


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